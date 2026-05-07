Social Media Viral Post: बेंगलुरु के ऑटो ड्राइवर का अनोखा बिजनेस मॉडल हुआ वायरल, दे रहा प्रीमियम सर्विस

Premium auto service: भारत की सिलिकॉन वैली (Silicon Valley of India) बेंगलुरु शहर है। इस शहर से अलग-अलग स्टार्ट-अप आइडिया निकले हैं। कई ऐसे आइडिया जिंहोने पूरे भारत में अपनी पहचान बनाई है। यहां पर कुछ न कुछ नया देखने को मिलता है। इसी कड़ी में बेंगलुरु का एक ऑटो ड्राइवर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वजह है उसके ऑटो में लगा Premium Service Menu, जिसके जरिए उसने अपने साधारण ऑटो को प्रीमियम ऑटो में बदल दिया और ऐसा करने के लिए उसे कोई ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी।