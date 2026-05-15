Gold Price Today on 15th May 2026: मुनाफावसूली हावी रहने से टूट गया सोना, चांदी भी गिरी, जानिए 24, 22 और 18 कैरेट गोल्ड के रेट

Gold Silver Price Today on 15th May: सोने की कीमतों में आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को गिरावट देखी जा रही है। मुनाफावसूली हावी रहने से घरेलू वायदा और हाजिर दोनों बाजारों में सोना लाल निशान पर ट्रेड करता दिखा है। गुड रिटर्न्स के अनुसार, दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने का हाजिर भाव 2020 रुपये की गिरावट के साथ 1,60,240 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 22 कैरेट सोने का भाव 2050 रुपये गिरकर 1,46,900 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। वहीं, 18 कैरेट सोने का भाव 1680 रुपये गिरकर 1,20,220 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है।