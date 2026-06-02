Rupee vs Dollar: गिरते रुपये के भी हैं कई फायदे, IT-फार्मा समेत 7 सेक्टर्स में बढ़ सकता है मुनाफा, घरेलु कंपनियों के लिए मौके

आईटी और सॉफ्टवेयर सेवाएं कंपनियों की आमदनी का बड़ा हिस्सा डॉलर और यूरो में आता है, जबकि अधिकांश खर्च रुपये में होता है। डॉलर के मुकाबले भारतीय मुद्रा में हर ₹1 की गिरावट से बड़ी आईटी कंपनियों के EBITDA में लगभग ₹800-1,000 करोड़ तक का फायदा हो सकता है।

फार्मास्यूटिकल्स (निर्यात आधारित) इस सेक्टर की 50-55% आय डॉलर में होने वाले निर्यात से आती है। API और दवा फॉर्मूलेशन निर्यातकों को रुपये में ज्यादा कमाई मिलती है, जबकि उनकी लागत का बड़ा हिस्सा घरेलू API और श्रम पर आधारित होता है।

टेक्सटाइल और परिधान श्रम लागत लगभग पूरी तरह रुपये में होती है। रुपये की कमजोरी से भारतीय उत्पाद बांग्लादेश, वियतनाम और अन्य वैश्विक प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले कीमत के लिहाज से अधिक आकर्षक बन जाते हैं।

इंजीनियरिंग गुड्स और ऑटो कंपोनेंट्स श्रम और घरेलू कच्चे माल का हिस्सा अधिक होने के कारण निर्यात से मिलने वाली डॉलर आय का फायदा बढ़ जाता है। इससे वैश्विक सोर्सिंग में चीन के मुकाबले प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिल सकती है।

रत्न एवं आभूषण (री-एक्सपोर्ट) कच्चा माल डॉलर में आयात किया जाता है, लेकिन कटे और पॉलिश किए गए हीरे तथा ज्वेलरी का निर्यात अधिक मूल्य पर होता है। रुपये की कमजोरी से निर्यात पर शुद्ध प्राप्ति (नेट रियलाइजेशन) बढ़ जाती है।

एनआरआई रेमिटेंस इकोसिस्टम विदेशों से भेजे गए हर डॉलर के बदले परिवारों को ज्यादा रुपये मिलते हैं। इससे रियल एस्टेट, सोने की खरीद, उपभोग खर्च और हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर को फायदा हो सकता है, खासकर टियर-2 और टियर-3 शहरों में।