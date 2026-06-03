अरविंद केजरीवाल ने पूछा- क्या भारत अपना सोना बेच रहा है? RBI ने किया बड़ा खुलासा, जानिए पूरा मामला

विवाद की शुरुआत उन रिपोर्ट्स से हुई जिनमें दावा किया गया कि पिछले दो हफ्तों के दौरान RBI ने करीब 12 अरब डॉलर मूल्य का सोना बेच दिया। रिपोर्ट्स में कहा गया कि भारतीय रुपये पर बढ़ता दबाव और बढ़ती तेल कीमतों के साथ-साथ आयात बढ़ोतरी के कारण विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत रखने के लिए यह कदम उठाया गया। इन दावों के सामने आते ही राजनीतिक प्रतिक्रियाएं शुरू हो गईं। लोगों के बीच भी यह सवाल उठने लगा कि क्या देश की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई है कि सोने के भंडार को बेचना पड़ रहा है।