Stock Market Fall: IT शेयरों में भारी बिकवाली से टूटा मार्केट, सेंसेक्स 800 पॉइंट डाउन, RBI की पॉलिसी बैठक पर है निवेशकों की नजर

सेक्टोरल सूचकांकों की बात करें, तो आज आईटी शेयरों में सबसे अधिक गिरावट देखी जा रही है। निफ्टी आईटी 3.69 फीसदी की गिरावट के साथ ट्रेड करता दिखा। इसके अलावा, निफ्टी पीएसयू बैंक में 1.10 फीसदी, निफ्टी मीडिया में 1.25 फीसदी, निफ्टी फार्मा में 0.48 फीसदी, निफ्टी मेटल में 0.03 फीसदी, निफ्टी एफएमसीजी में 0.91 फीसदी, निफ्टी ऑटो में 0.32 फीसदी, निफ्टी पीएसयू बैंक में 1.10 फीसदी, निफ्टी प्राइवेट बैंक में 0.85 फीसदी, निफ्टी रियल्टी में 1.72 फीसदी, निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स में 0.34 फीसदी, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 0.80 फीसदी, निफ्टी ऑयल एंड गैस में 0.42 फीसदी और निफ्टी मिडस्मॉल हेल्थकेयर में 0.11 फीसदी की गिरावट देखने को मिली। इस तरह शुरुआती कारोबार में सभी सेक्टोरल सूचकांक लाल निशान पर दिखाई दिए।