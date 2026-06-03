Stock Market Fall: IT शेयरों में भारी बिकवाली से टूटा मार्केट, सेंसेक्स 800 पॉइंट डाउन, RBI की पॉलिसी बैठक पर है निवेशकों की नजर

Stock Market में गिरावट देखी जा रही है। (PC: AI)
Stock Market News: भारतीय शेयर बाजार में आज बुधवार को बड़ी गिरावट देखी जा रही है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 142 अंक की गिरावट के साथ 74,507 पर खुला। शुरुआती कारोबार में यह 9 बजकर 45 मिनट पर 1.10 फीसदी या 820 अंक की गिरावट के साथ 73,825 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स पैक के 30 शेयरों में से 26 शेयर लाल निशान पर और 4 शेयर हरे निशान पर ट्रेड करते दिखे। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी शुरुआती कारोबार में 0.91 फीसदी या 211 अंक की गिरावट के साथ 23,281 पर ट्रेड करता दिखाई दिया।
यूएस-ईरान के बीच संभावित पीस डील को लेकर अनिश्चितताओं और लगातार विदेशी निवेशकों की बिकवाली से निवेशकों का सेंटीमेंट डाउन है। आईटी सेक्टर में मंगलवार को तेजी देखने को मिली थी। इसके बाद आज इन शेयरों में भारी मुनाफावसूली देखी जा रही है। निवेशकों की निगाह आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक पर टिकी हुई है। यह बैठक 3 से 5 जून के बीच हो रही है। रुपये में गिरावट, कच्चे तेल में तेजी और बढ़ते व्यापार घाटे के बीच इस बार आरबीआई के पॉलिसी फैसले काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं।
सेंसेक्स पैक के शेयरों में आज आईटी शेयर सबसे अधिक गिरावट के साथ ट्रेड करते दिखे। सबसे अधिक गिरावट टीसीएस में 5.93 फीसदी, टेक महिंद्रा में 3.35 फीसदी, इन्फोसिस में 2.93 फीसदी, एचसीएल टेक में 2.79 फीसदी और इटरनल में 2.33 फीसदी देखने को मिली। इसके अलावा, आईटीसी, बजाज फिनसर्व, एसबीआई, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, इंडिगो, लार्सन एंड टुब्रो, सनफार्मा, बीईएल, कोटक बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एचयूएल, बीईएल, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस, टाइटन, अल्ट्राटेक सीमेंट, एचडीएफसी बैंक, पावरग्रिड, एनटीपीसी और टाटा स्टील के शेयर लाल निशान पर ट्रेड करते दिखे। वहीं, अडानी पोर्ट्स, मारुति, एशियन पेंट और भारती एयरटेल के शेयर में तेजी देखने को मिली है।
सेक्टोरल सूचकांकों की बात करें, तो आज आईटी शेयरों में सबसे अधिक गिरावट देखी जा रही है। निफ्टी आईटी 3.69 फीसदी की गिरावट के साथ ट्रेड करता दिखा। इसके अलावा, निफ्टी पीएसयू बैंक में 1.10 फीसदी, निफ्टी मीडिया में 1.25 फीसदी, निफ्टी फार्मा में 0.48 फीसदी, निफ्टी मेटल में 0.03 फीसदी, निफ्टी एफएमसीजी में 0.91 फीसदी, निफ्टी ऑटो में 0.32 फीसदी, निफ्टी पीएसयू बैंक में 1.10 फीसदी, निफ्टी प्राइवेट बैंक में 0.85 फीसदी, निफ्टी रियल्टी में 1.72 फीसदी, निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स में 0.34 फीसदी, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 0.80 फीसदी, निफ्टी ऑयल एंड गैस में 0.42 फीसदी और निफ्टी मिडस्मॉल हेल्थकेयर में 0.11 फीसदी की गिरावट देखने को मिली। इस तरह शुरुआती कारोबार में सभी सेक्टोरल सूचकांक लाल निशान पर दिखाई दिए।
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