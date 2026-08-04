40 लाख निष्क्रिय PF खातों में पड़ें हैं 9,330 करोड़ रुपये, अब पुराने अकाउंट्स को खोजने के लिए EPFO ने बनाया नया पोर्टल

एक RTI जवाब के अनुसार, 31 मार्च 2026 तक 30.9 लाख से अधिक निष्क्रिय EPF खातों में करीब 9,330 करोड़ रुपये की बिना क्लेम वाली राशि जमा थी। दरअसल, 2014 में UAN के आने से पहले, हर एम्प्लॉयर कर्मचारियों को एक अलग EPF मेंबर ID जारी करता था। जब कर्मचारी नौकरी बदलते थे, तो अक्सर नए एम्प्लॉयर के तहत एक नया PF अकाउंट बनाया जाता था। UAN के आने के बाद, EPFO ​​ने कई मेंबर ID को एक ही अकाउंट से लिंक करना शुरू कर दिया। जिन कर्मचारियों ने 2014 से पहले नौकरी बदली थी, उनमें से कई ने या तो अपने पुराने अकाउंट्स को कभी लिंक नहीं किया या उन्हें अपनी पिछली मेंबर ID याद नहीं है। ऐसे में नया पोर्टल ऐसे खातों को पहचानने और कर्मचारियों तक उनकी राशि पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।