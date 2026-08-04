Real Estate News: 7 साल में 125% बढ़ गए प्रॉपर्टी के रेट, किराए से इनकम में भी हुआ इजाफा, जानिए किस शहर में कितना मिला रिटर्न

Property Price: भारत का रिहायशी रियल एस्टेट बाजार अब निवेशकों के लिए पहले से ज्यादा आकर्षक बनता जा रहा है। पहले आमतौर पर ऐसा होता था कि अगर मकानों की कीमत तेजी से बढ़ती थी, तो किराये से मिलने वाला रिटर्न कम हो जाता था। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। देश के बड़े शहरों में घरों की कीमतों के साथ-साथ किराये में भी अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ANAROCK Research की रिपोर्ट के अनुसार, 2019 से 2026 की दूसरी तिमाही (Q2) के बीच देश के 11 प्रमुख हाउसिंग मार्केट में प्रॉपर्टी की कीमत और रेंटल यील्ड, दोनों में सुधार हुआ है। यानी निवेशकों को अब सिर्फ प्रॉपर्टी के दाम बढ़ने का ही फायदा नहीं मिल रहा, बल्कि किराये से भी बेहतर कमाई का मौका मिल रहा है।