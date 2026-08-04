Gold Rate Today: मिडिल ईस्ट में तनाव कम हुआ तो घट गए सोने के हाजिर भाव, जानिए आपके शहर में क्या हैं 24, 22, 18 कैरेट गोल्ड के रेट

Gold Silver Price Today: सोने की घरेलू हाजिर कीमतों मे आज मंगलवार को गिरावट देखी जा रही है। गुड रिटर्न्स के अनुसार, सुबह 11 बजकर 30 मिनट पर दिल्ली में 24 कैरेट गोल्ड का रेट 220 रुपये की गिरावट के साथ 1,44,150 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 22 कैरेट गोल्ड इस समय 200 रुपये गिरकर 1,32,150 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, 18 कैरेट गोल्ड का रेट इस समय 160 रुपये की गिरावट के साथ 1,08,150 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। चांदी की बात करें, तो यह बिना किसी बदलाव के साथ 2,35,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करती दिखाई दी।