Ather Energy Share Price 4th August: कंपनी के घाटे में भारी कमी से शेयर में आई 16% की तेजी, जानिए ब्रोकरेज फर्म्स ने क्या दिए टार्गेट

जून तिमाही में एथर एनर्जी को 51 करोड़ रुपये का नेट लॉस हुआ, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी को 178 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। यानी कंपनी का घाटा काफी हद तक कम हो गया। दूसरी तरफ कंपनी का ऑपरेशंस से रेवेन्यू 89 फीसदी बढ़कर 1,217 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले साल 645 करोड़ रुपये था। इसके अलावा कंपनी के EBITDA घाटे में भी कमी आई है। यह घटकर 33 करोड़ रुपये रह गया, जो पहले 134 करोड़ रुपये था। एडजस्टेड ग्रॉस मार्जिन सालाना आधार पर 82.3 फीसदी बढ़कर 282 करोड़ रुपये हो गया। खास बात यह रही कि इस तिमाही में कंपनी एडजस्टेड EBITDA के मामले में मुनाफे में आ गई।