Petrol-Diesel और ATF पर सरकार ने बढ़ाया विंडफॉल टैक्स, जानिए आपके शहर में क्या हैं आज फ्यूल के रेट

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और अमेरिका-ईरान तनाव के बीच सरकार ने यह कदम उठाया है। सरकार का कहना है कि इसका मकसद देश में पेट्रोल-डीजल की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखना और निर्यात के जरिए कमाए जाने वाले अनुचित मुनाफे पर रोक लगाना है। पेट्रोल पर टैक्स बढ़ाकर सरकार चाहती है कि देश से पेट्रोल निर्यात होकर बाहर कम जाए। सरकार हर 15 दिन में पेट्रोलियम उत्पादों के स्टॉक और कमाई की समीक्षा के आधार पर विंडफॉल टैक्स की दरें बदलती रहती हैं। 16 जुलाई को डीजल पर शुल्क 8.5 रुपये से बढ़ाकर 15.5 रुपये और ATF पर 7.5 रुपये से बढ़ाकर 14.5 रुपये किया गया था।