Why Banking Stocks Down Today: रेपो रेट में बदलाव नहीं होने की उम्मीद, फिर क्यों गिर रहे हैं बैंकों के शेयर? जानिए वजह

RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा की अगुवाई में MPC की यह साल 2026 में चौथी बैठक है। यह मीटिंग मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और महंगाई के बढ़ते दबाव के बीच हो रही है। जून में खुदरा महंगाई बढ़कर 4.38 फीसदी पर पहुंच गई, जो RBI के 4 फीसदी के टार्गेट से ऊपर है। पिछली बैठक में रेपो रेट को 5.25 फीसदी पर स्थिर रखा गया था और इस बार भी ज्यादातर अर्थशास्त्री दरें अपरिवर्तित रहने की उम्मीद जता रहे हैं। रॉयटर्स के एक सर्वे में शामिल 72 अर्थशास्त्रियों में से 68 ने माना कि RBI इस बार भी रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करेगा।