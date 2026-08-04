Dabur Share Price 4th August: FSSAI ने डाबर के शहद, घी, तेल की बिक्री पर लगाई रोक, इधर कंपनी के शेयर में आई 4% की गिरावट

Dabur Products FSSAI Ban: फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने FMCG सेक्टर की बड़ी कंपनी डाबर इंडिया को कुछ फूड प्रोडक्ट्स की बिक्री से रोक दिया है। इस आदेश के बाद कंपनी के शेयर में बिकवाली का माहौल दिखाई दिया। कंपनी के शेयर 4 फीसदी से ज्यादा टूटकर 406.60 रुपये के इंट्राडे लॉ पर पहुंच गए। FSSAI ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट के जरिए बताया कि कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स Food Safety and Standards (Advertising and Claims) Regulations, 2018 का उल्लंघन करते हैं, इसलिए इनकी बिक्री पर रोक लगाई जा रही है।