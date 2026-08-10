Dhoot Transmission IPO के लिए कई ब्रोकरेज फर्म्स ने दी सब्सक्राइब रेटिंग, ग्रे मार्केट में दिख रहा 30% का प्रीमियम

कंपनी ने IPO के लिए प्रति शेयर 829 रुपये से 871 रुपये तक का प्राइस बैंड तय किया है। कंपनी इस इश्यू से कुल 3,067 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है। इसमें से 1,400 करोड़ रुपये नए शेयर जारी करके जुटाए जाएंगे, जबकि 1,667 करोड़ रुपये ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए आएंगे। शेयर अलॉटमेंट की संभावित तारीख 13 अगस्त 2026 है। कंपनी के शेयरों की संभावित लिस्टिंग 17 अगस्त को BSE और NSE पर हो सकती है। IPO के रजिस्ट्रार KFin Technologies Private Ltd हैं।