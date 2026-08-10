SBI Share Price 10th August: अच्छे नतीजों के बावजूद एसबीआई के शेयर में गिरावट, जानिए ब्रोकरेज फर्म्स की राय और टार्गेट प्राइस

SBI Q1 Results: देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई के शेयर आज सोमवार को बाजार खुलते ही हरे निशान पर ट्रेड करते दिखे, लेकिन कुछ देर में ही शेयर लाल निशान पर आ गया। एनएसई पर यह शेयर सुबह 9 बजकर 16 मिनट पर 0.79 फीसदी की बढ़त के साथ 1105 रुपये पर था। इसके बाद 9 बजकर 37 मिनट पर यह 1.68 फीसदी गिरकर 1078 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। बैंक ने हाल ही में अपने पहली तिमाही के नतीजे जारी किये हैं। बैंक ने जून तिमाही में उम्मीद से बेहतर परफॉर्म किया है। यही वजह है कि बाजार की नजरें अब एसबीआई की आगे की परफॉर्मेंस और ब्रोकरेज फर्म्स के नए टार्गेट्स पर हैं।