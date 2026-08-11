LEAP India IPO Day 3: निवेशकों के लिए आज आखिरी मौका, GMP दिखा रहा मुनाफा, जानिए ब्रोकरेज फर्म्स की राय

LEAP India IPO Subscription: LEAP इंडिया आईपीओ में पैसा लगाने वाले निवेशकों के लिए आज आखिरी मौका है। यह आईपीओ 7 अगस्त को खुला था और आज यह बंद हो जाएगा। ग्रे मार्केट में यह शेयर फिलहाल 13 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड करता दिखा। इसके अलावा कई ब्रोकरेज फर्म्स ने आईपीओ पर अप्लाई करने की राय दी है। उनका मानना है कि शेयर लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर है। शेयरों का अलॉटमेंट 12 अगस्त को फाइनल होने की उम्मीद है। कंपनी के शेयरों की NSE और BSE पर लिस्टिंग 14 अगस्त को होने की संभावना है। कंपनी ने शेयर का प्राइस बैंड 151 से 159 रुपये तय किया है। तीसरे दिन सुबह 11 बजकर 03 मिनट तक इश्यू कुल 0.70 गुना सब्सक्राइब हुआ था।