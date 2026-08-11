Gland Pharma Share 11 August: मुनाफे में बढ़ोतरी और अमेरिका में कारोबार बढ़ने का असर, शेयर में आया 12% का उछाल, ब्रोकरेज ने दी ‘Buy’ रेटिंग

फार्मा कंपनी के शेयर में यह तेजी मजबूत तिमाही नतीजों के बाद देखने को मिली। इस शेयर पर जैफरीज (Jefferies) और गोल्डमैन सैश (Goldman Sachs) ने टार्गेट प्राइस बढ़ाई है। जैफरीज ने शेयर को 'Hold' से अपग्रेड करके 'Buy' कर दिया। साथ ही टार्गेट प्राइस को 2,080 रुपये से बढ़ाकर 3,350 रुपये कर दिया। इसके साथ ही ब्रोकरेज ने बताया कि अमेरिकी बाजार में कंपनी का कारोबार सालाना आधार पर 32 फीसदी बढ़ा है। मैनेजमेंट को अब वित्त वर्ष 2027 में कॉन्स्टेंट करेंसी आधार पर करीब 15 फीसदी ग्रोथ की उम्मीद है। पहले कंपनी ने 12-13 फीसदी ग्रोथ का अनुमान दिया था। इसी कारण ब्रोकरेज का कहना है कि कंपनी की प्रमुख चुनौतियां अब काफी हद तक पीछे छूट चुकी हैं।