Adani Group Shares: अमेरिका में गौतम अडानी पर क्रिमिनल केस खारिज हुआ तो उछल गए ग्रुप की कंपनियों के शेयर

ब्रुकलिन की अमेरिकी जिला अदालत के जज निकोलस गाराउफिस ने अमेरिकी संघीय अभियोजकों की उस मांग को मंजूरी दे दी, जिसमें गौतम अडानी के खिलाफ आपराधिक मामला खत्म करने की अपील की गई थी। कोर्ट ने इस फैसले से पहले यह भी जांचा कि आखिर न्याय विभाग ने केस वापस लेने का फैसला क्यों किया। खास तौर पर नवंबर 2024 में अडानी की ओर से अमेरिका में 10 अरब डॉलर निवेश करने की घोषणा को लेकर सवाल उठे थे। कोर्ट यह देखना चाहता था कि कहीं इस निवेश प्रस्ताव का केस खत्म करने के फैसले पर कोई असर तो नहीं पड़ा।