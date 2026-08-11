Share Market Today: क्रूड ऑयल के 90 डॉलर के करीब पहुंचने और बैंकिंग शेयरों में बिकवाली से टूटा मार्केट, जानिए क्या कह रहे एक्सपर्ट्स

तकनीकी नजरिए से देखें तो पिछले कारोबारी सत्र में निफ्टी-50 पूरे दिन एक सीमित दायरे में ऊपर-नीचे होता रहा। LKP Securities के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट रुपक डे के मुताबिक, फिलहाल इंडेक्स का शॉर्ट से नियर टर्म ट्रेंड साइडवेज से पॉजिटिव बना हुआ है। निफ्टी लगातार अपने अहम शॉर्ट टर्म 50 EMA के ऊपर बना हुआ है। यह बाजार के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। डेली RSI में भी बुलिश क्रॉसओवर बना हुआ है, जिससे तेजी की उम्मीद को बल मिलता है। अब बाजार की नजर 24,650 के स्तर पर रहेगी। यह निफ्टी के लिए अहम रेजिस्टेंस है। अगर इंडेक्स इस स्तर के ऊपर मजबूती से टिकता है, तो बाजार में एक अच्छी और टिकाऊ तेजी देखने को मिल सकती है। वहीं, निफ्टी 24,500 के स्तर से नीचे फिसलता है, तो बाजार में कमजोरी बढ़ सकती है।