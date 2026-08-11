RVNL Q1 Results: सालाना आधार पर 18% बढ़ा रेल विकास निगम का मुनाफा, रेवेन्यू 10% उछला, लेकिन तिमाही आधार पर आई बड़ी गिरावट

तिमाही नतीजों के दिन आरवीएनएल का शेयर गिरावट के साथ बंद हुआ है। यह शेयर एनएसई पर 0.29 फीसदी या 0.68 रुपये गिरकर 230 रुपये पर बंद हुआ है। यह शेयर अभी अपने 52 सप्ताह के ऊपरी स्तर से काफी नीचे है। इस शेयर ने 29 दिसंबर 2025 को 400.90 रुपये का 52 सप्ताह का उच्च स्तर छुआ था। इसके बाद शेयर में लगातार दबाव देखने को मिला और 28 जुलाई 2026 को यह 220.25 रुपये के 52 सप्ताह के निचले स्तर तक पहुंच गया। इस शेयर ने 1 महीने में -1.15 फीसदी, 1 साल में -32.85 फीसदी, 3 साल में 82.39 फीसदी और 5 साल में 691 फीसदी रिटर्न दिया है।