FD, SCSS या RBI Floating Rate Bond, 20 लाख रुपये के निवेश पर कहां मिलेगी ज्यादा ब्याज आय?

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड कम जोखिम वाले निवेशकों के लिए एक अच्छा विकल्प है। वर्तमान में इस योजना पर 8.05 प्रतिशत वार्षिक ब्याज मिल रहा है। ब्याज दर राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC) की दर से जुड़ी होती है और हर छह महीने में रीसेट की जाती है। 20 लाख रुपये के निवेश पर वार्षिक ब्याज 1.61 लाख रुपये बनता है। निवेशक को हर छह महीने में 80,500 रुपये का भुगतान मिलता है, जो औसतन लगभग 13,417 रुपये प्रति माह के बराबर है। आय के मामले में यह SCSS से थोड़ा पीछे लेकिन SBI FD से आगे है।