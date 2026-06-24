FD, SCSS या RBI Floating Rate Bond, 20 लाख रुपये के निवेश पर कहां मिलेगी ज्यादा ब्याज आय?

FD की तुलना में SCSS में ज्यादा ब्याज मिलता है। (PC: AI)
Retirement Income Plan: रिटायरमेंट के बाद सीनियर सिटीजंस को रेगुलर इनकम की जरूरत रहती है। इसी कारण सुरक्षित निवेश विकल्प जैसे बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट (FD), सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS) और आरबीआई फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड (RBI Floating Rate Savings Bonds) लगातार लोकप्रिय बने हुए हैं। इन तीनों योजनाओं में निवेशकों को रेगुलर इनकम मिल जाती है, जिससे खर्चों को संभालना आसान हो जाता है। आइए जानते हैं कि ये विकल्प कितना रिटर्न दे देते हैं।
सीनियर सिटीजंस के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि FD, SCSS या आरबीआई फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड में से किस योजना में सबसे अधिक ब्याज प्राप्त हो सकता है। इन सभी के रिटर्न की तुलना करने पर SCSS सबसे आगे दिखाई देती है। वहीं, FD में मिलने वाली ब्याज दरें बैंक के हिसाब से अलग-अलग होती हैं।
सीनियर सिटिजन सेविंग्स स्कीम (SCSS) सरकारी योजना है और इसे सुरक्षित निवेश का विकल्प माना जाता है। वर्तमान में इस योजना पर 8.2 प्रतिशत सालाना ब्याज दिया जा रहा है। ब्याज का भुगतान हर तिमाही किया जाता है, जिससे निवेशकों को नियमित रुप से नकदी मिलती है। यदि कोई सीनियर सिटीजन 20 लाख रुपये निवेश करता है, तो उसे लगभग 41,000 रुपये प्रति तिमाही ब्याज प्राप्त होगा। यह राशि औसतन करीब 13,667 रुपये प्रति माह के बराबर बैठती है।
|निवेश विकल्प
|सालाना ब्याज दर
|₹20 लाख पर वार्षिक ब्याज
|अनुमानित मासिक आय
|SCSS (सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स स्कीम)
|8.20%
|₹1,64,000
|₹13,667
|SBI सीनियर सिटीजन FD
|7.05%
|₹1,41,000
|₹11,750
|RBI फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड
|8.05%
|₹1,61,000
|₹13,417
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड कम जोखिम वाले निवेशकों के लिए एक अच्छा विकल्प है। वर्तमान में इस योजना पर 8.05 प्रतिशत वार्षिक ब्याज मिल रहा है। ब्याज दर राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC) की दर से जुड़ी होती है और हर छह महीने में रीसेट की जाती है। 20 लाख रुपये के निवेश पर वार्षिक ब्याज 1.61 लाख रुपये बनता है। निवेशक को हर छह महीने में 80,500 रुपये का भुगतान मिलता है, जो औसतन लगभग 13,417 रुपये प्रति माह के बराबर है। आय के मामले में यह SCSS से थोड़ा पीछे लेकिन SBI FD से आगे है।
फिक्स्ड डिपॉजिट लंबे समय से सुरक्षित निवेश का लोकप्रिय माध्यम रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) अपनी पांच साल की सीनियर सिटीजन FD पर 7.05 प्रतिशत का सालाना ब्याज दे रहा है। 20 लाख रुपये के निवेश पर 7.05 प्रतिशत की दर से तिमाही ब्याज लगभग 35,250 रुपये बनता है। यह औसतन करीब 11,750 रुपये प्रति माह के बराबर है।
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