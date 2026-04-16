Stock Market Close: बैंकिग शेयर में बिकवाली के चलते सेंसेक्स 123 अंक गिरा, निफ्टी 24,200 पर बंद

share market today: शेयर बाजार में बुधवार से जारी तेजी का सिलसिला गुरुवार को गिरावट के साथ बंद हुआ। आज के कारोबारी सत्र में बढ़ते के साथ मार्केट खुला लेकिन बंद होते होते बाजार के दोनों एक्सचेंज में गिरावट दर्ज की गई। इससे पहले पिछले तीन कारोबारी सत्रों में आयरन एंड स्टील उत्पादक कंपनी के शेयरों की कीमत में 41 फीसदी की वृद्ध दर्ज की गई है। इससे इसके अगस्त 2025 के पिछले उच्चतम स्तर 800.60 को पार कर लिया है। भू-राजनीतिक घटनाक्रमों के चलते गुरुवार को कच्चे तेल की कीम तों में वृद्धि हुई।