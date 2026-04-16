Stock Market Close: बैंकिग शेयर में बिकवाली के चलते सेंसेक्स 123 अंक गिरा, निफ्टी 24,200 पर बंद

share market today: शेयर बाजार में बुधवार से जारी तेजी का सिलसिला गुरुवार को गिरावट के साथ बंद हुआ। आज के कारोबारी सत्र में बढ़ते के साथ मार्केट खुला लेकिन बंद होते होते बाजार के दोनों एक्सचेंज में गिरावट दर्ज की गई। इससे पहले पिछले तीन कारोबारी सत्रों में आयरन एंड स्टील उत्पादक कंपनी के शेयरों की कीमत में 41 फीसदी की वृद्ध दर्ज की गई है। इससे इसके अगस्त 2025 के पिछले उच्चतम स्तर 800.60 को पार कर लिया है। भू-राजनीतिक घटनाक्रमों के चलते गुरुवार को कच्चे तेल की कीम तों में वृद्धि हुई।
सेंसेक्स में आज शुरुआती तेजी रही लेकिन इसके बाद बाजार में गिरावट आई और यह 123 अंक की गिरावट के बाद 77,988 के स्तर पर बंद हुआ। इसके साथ ही निफ्टी में भी 0.1 फीसदी की गिरावट देखी गई। यह 24,200 के स्तर पर बंद हुआ। इसके अलावा ONGC और HDFC बैंक निफ्टी के सबसे ज्यादा गिरावट वाले शेयरों में रहे। दोनों में 1.5 फीसदी से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई।
दूसरी तरफ निफ्टी मिडकैप 150 लगातार दूसरे दिन 0.5 फीसदी से ज्यादा बढ़ा, जिसमें NLC India और Bharat Heavy Electricals का अहम योगदान रहा। वहीं निफ्टी स्मॉलकैप 250 में भी लगातार दूसरे दिन 0.5 फीसदी से ज्यादा की बढ़त हुई। GMDC 20 फीसदी से ज्यादा की बढ़त के साथ अपर सर्किट पर पहुंच गया, जबकि Shipping Corporation of India में 13 फीसदी से ज्यादा की तेजी आई।
सेक्टर इंडेक्स का प्रदर्शन मिला-जुला रहा। निफ्टी डिफेंस 1.5 फीसदी से ज्यादा बढ़कर लगातार 10वें सत्र में तेजी के साथ बंद हुआ, जिसमें Aequs और Mishra Dhatu Nigam में 5 फीसदी से ज्यादा की बढ़त हुई।
निफ्टी बैंक 0.5 फीसदी से ज्यादा गिरा, जिसमें HDFC बैंक और Kotak Mahindra Bank की वजह से गिरावट आई। निफ्टी एनर्जी लगातार आठवें दिन तेजी के साथ बंद हुआ।
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