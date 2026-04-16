Share Market Today: बाजार में आज भी भारी तेजी, सेंसेक्स में 600 से ज्यादा अंकों का उछाल, निफ्टी 24,350 के पार

Sensex Today Opening: बुधवार की तेजी को बरकरार रखते हुए 16 अप्रैल को भारतीय शेयर बाजार ने सकारात्मक शुरुआत की। निफ्टी 24,300 के ऊपर खुला, जबकि सेंसेक्स में भी शुरुआती बढ़त देखी गई। इसका मुख्य कारण अमेरिका और ईरान के बीच संभावित शांति समझौते की उम्मीद और ग्लोबल मार्केट में स्थिरता रही। इससे पहले पिछले कारोबारी सत्र में निफ्टी 389 अंक चढ़कर 24,231 पर बंद हुआ था और सेंसेक्स 1,264 अंक बढ़कर 78,111 पर पहुंचा था। एनालिस्ट्स के अनुसार, बाजार में फिलहाल सकारात्मक रुझान है, लेकिन ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है।