Crude Oil Supply Crisis: भारत की रिफाइनरियों पर मंडराया संकट, रूस और ईरानी तेल पर अमेरिकी पाबंदियों के बाद क्या बचा रास्ता?

भारत अपनी जरूरत का करीब 90 फीसदी तेल बाहर से मंगाता है और उसका बड़ा हिस्सा होर्मुज के रास्ते आता है। जब से होर्मुज बंद है, तब से तेल की किल्लत, बढ़ती कीमतें और धीमी आर्थिक रफ्तार का खतरा भारत के सामने है। LNG यानी तरल प्राकृतिक गैस के लिए भी मारामारी है। भारत, फिलीपींस और कई एशियाई देशों ने अमेरिका से गुजारिश की थी कि रूसी तेल की छूट बढ़ाई जाए लेकिन बात नहीं बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को ट्रंप से फोन पर होर्मुज को खुला रखने की बात कही। लेकिन बेसेंट ने किसी सीमित छूट की संभावना पर कुछ नहीं बोला। फिलहाल एक तरफ ईरान का खतरा है दूसरी तरफ अमेरिकी पाबंदियां। भारत के सामने दोनों तरफ से मुश्किल है।