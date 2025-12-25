2026 में PF से पैसे निकालना हो जाएगा काफी आसान, जानिए कब, कैसे और किन शर्तों पर कर सकते हैं निकासी

EPFO की अधिकारिक वेबसाइट के अनुसार सेवा के 5 साल पूरे करने से पहले निकासी के समय टीडीएस कटता है। 5 साल से पहले निकासी के साथ पैन देने पर 10% TDS कटेगा। बशर्ते 30,000 रुपये या उससे अधिक की निकासी की जा रही है। वहीं, PAN न देने पर 34.608% TDS कटेगा। अगर निकासी 30,000 रुपये से कम हो और Form 15G / 15H + PAN जमा किया गया हो या बीमारी, बिजनेस बंद होने या प्रोजेक्ट पूरा होने से आपकी नौकरी खत्म हुई हो, तो भी टीडीएस नहीं कटेगा।