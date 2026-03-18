Why Share Market Rise: 3 दिन में 2200 पॉइंट चढ़ा सेंसेक्स, आज 800 अंक का उछाल, जानिए क्यों आ रही बाजार में तेजी

Why Share Market Rise: भारतीय शेयर बाजार में आज बुधवार को भारी तेजी देखी जा रही है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स 800 अंक की उछाल के साथ 76,900 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी 0.95 फीसदी या 224 अंक की बढ़त के साथ 23,802 पर ट्रेड करता दिखा। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध, ऊंची कच्चे तेल की कीमतों और रुपये की कमजोरी के बावजूद, बुधवार को सभी सेगमेंट्स में अच्छी खरीदारी देखने को मिली, जिससे निवेशक हैरान रह गए। बीएसई के मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स भी सत्र के दौरान 2% तक चढ़े।