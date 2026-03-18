Gold Silver Price Today: 27,000 रुपये टूट गई चांदी, सोने में भी जबरदस्त गिरावट, महंगे भाव में खरीदने वालों को हो गया बड़ा नुकसान

Gold Silver Price Today: पिछले एक हफ्ते में चांदी का वायदा भाव 26,912 रुपये गिर गया है। वहीं, सोने की कीमत बीते एक हफ्ते में 7,774 रुपये गिरी है। सोने की कीमतों में आज बुधवार को भी गिरावट देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में भी कीमतें लाल निशान पर ट्रेड करती दिखी हैं। एमसीएक्स एक्सचेंज पर शुरुआती कारोबार में सोना 0.29 फीसदी या 456 रुपये की गिरावट के साथ 1,55,529 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा है।