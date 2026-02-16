Macular Degeneration: सामने दिखता चेहरा… लेकिन पहचान नहीं पा रहे? हो सकता है ये गंभीर बीमारी

Macular Degeneration: उम्र बढ़ने के साथ आंखों की रोशनी कम होना आम बात मानी जाती है, लेकिन कई बुजुर्गों में नजर कमजोर होने की शुरुआत अंधेरा छाने से नहीं, बल्कि कन्फ्यूजन से होती है। सामने खड़ा इंसान दिखता है, रंग और हलचल भी नजर आती है, लेकिन पहचान नहीं पाते कि वह कौन है। किताब सामने होती है, पर शब्द टूटे-फूटे या टेढ़े-मेढ़े दिखते हैं। डॉक्टरों के मुताबिक यह समस्या अक्सर Age-related Macular Degeneration (AMD) यानी उम्र से जुड़ी मैक्युला की बीमारी का शुरुआती संकेत हो सकती है।