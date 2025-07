Alcohol Intake: शराब पीने की ये मात्रा बना सकती है आपको समय से पहले बूढ़ा, जानिए सच

Alcohol Intake: कई सालों से यह धारणा चली आ रही है कि सीमित मात्रा में शराब पीना नुकसानदेह नहीं है, बल्कि रेड वाइन जैसे विकल्प स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद भी माने जाते थे। लेकिन एक नई स्टडी ने इस सोच को पूरी तरह से बदल दिया है। Journal of Studies on Alcohol and Drugs में प्रकाशित शोध के अनुसार, शराब चाहे कितनी भी कम मात्रा में ली जाए, यह आपकी उम्र को तेजी से घटा सकती है और शरीर में गंभीर बदलाव ला सकती है।