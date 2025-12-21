H3N2 Super Flu Alert: सुपर फ्लू का बढ़ता कहर! अब तक 10 हजार लोग अस्पताल में भर्ती, जानिए लक्षण और बचाव

H3N2 Super Flu Alert: कोरोना के बाद अब एक बार फिर फ्लू ने चिंता बढ़ा दी है। H3N2 स्ट्रेन, जिसे लोग अब सुपर फ्लू भी कह रहे हैं, अमेरिका में तेजी से फैल रहा है। इससे पहले इसका असर ब्रिटेन में देखा गया था। अमेरिका के CDC (Centers for Disease Control and Prevention) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, फ्लू के कारण अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या में 14.3% की बढ़ोतरी हुई है और अब तक करीब 9,900 लोग अस्पताल पहुंच चुके हैं।