सुपर फ्लू की नई लहर? UK के बाद पाकिस्तान में दहशत! जानिए भारत को क्यों रहना होगा अलर्ट

भारत और पाकिस्तान के बीच मौसम, हवा और लोगों की आवाजाही काफी हद तक एक जैसी है। इसके अलावा सर्दियों में घना कोहरा और प्रदूषण, बड़े शहरों में भीड़-भाड़, शादी, त्योहार और यात्राएं, स्कूलों में बच्चों का आपस में मिलना। ये सभी बातें फ्लू जैसे वायरस के फैलने के लिए अनुकूल माहौल बनाती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर वायरस पड़ोसी देश में फैल रहा है, तो भारत में भी उसके केस सामने आ सकते हैं।