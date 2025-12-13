13 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

सुपर फ्लू की नई लहर? UK के बाद पाकिस्तान में दहशत! जानिए भारत को क्यों रहना होगा अलर्ट

UK Flu Variant India Risk: ब्रिटेन में फैले H3N2 ‘सुपर फ्लू’ का वेरिएंट पाकिस्तान में मिला है। क्या भारत में भी खतरा बढ़ेगा? जानिए डॉक्टरों की सलाह और बचाव।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Dec 13, 2025

UK Flu Variant India Risk

UK Flu Variant India Risk (photo- freepik)

UK Flu Variant India Risk: यूरोप, खासकर ब्रिटेन में जिस ‘सुपर फ्लू’ के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, वह अब पाकिस्तान में भी पाया जा चुका है। ऐसे में भारत में भी यह सवाल उठ रहा है कि क्या भारत में भी इसके फैलने का खतरा है? स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि खतरे से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मुताबिक यह फ्लू इन्फ्लूएंजा A (H3N2) वायरस का बदला हुआ रूप है, जिसे सबक्लेड K कहा जा रहा है। यह कोई नया वायरस नहीं है, बल्कि पहले से मौजूद फ्लू वायरस में हुए कुछ जेनेटिक बदलावों का नतीजा है।

भारत में खतरा क्यों हो सकता है?

भारत और पाकिस्तान के बीच मौसम, हवा और लोगों की आवाजाही काफी हद तक एक जैसी है। इसके अलावा सर्दियों में घना कोहरा और प्रदूषण, बड़े शहरों में भीड़-भाड़, शादी, त्योहार और यात्राएं, स्कूलों में बच्चों का आपस में मिलना। ये सभी बातें फ्लू जैसे वायरस के फैलने के लिए अनुकूल माहौल बनाती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर वायरस पड़ोसी देश में फैल रहा है, तो भारत में भी उसके केस सामने आ सकते हैं।

भारत की स्थिति कितनी अलग है?

भारत में पहले भी H3N2 फ्लू के मामले देखे जा चुके हैं और स्वास्थ्य सिस्टम इसके लिए पूरी तरह अनजान नहीं है। राहत की बात यह है कि भारत में पहले से फ्लू सर्विलांस सिस्टम मौजूद है। अस्पतालों में टेस्टिंग की सुविधा है। डॉक्टर फ्लू के लक्षणों को पहचानते हैं। हालांकि एक बड़ी समस्या यह है कि भारत में फ्लू वैक्सीन लगवाने वालों की संख्या बहुत कम है, खासकर बुज़ुर्गों और हाई-रिस्क लोगों में।

बुज़ुर्गों को ज्यादा खतरा

डॉक्टरों के मुताबिक फ्लू का सबसे ज्यादा असर 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग डायबिटीज, दिल, फेफड़ों की बीमारी वाले, कमजोर इम्युनिटी वाले मरीज पर पड़ता है। बच्चे अक्सर हल्के लक्षणों के साथ वायरस फैला देते हैं और घर में बुज़ुर्गों तक संक्रमण पहुंच जाता है।

बचाव के लिए क्या करें?

अगर भारत में मामले बढ़ते हैं, तो बचाव के उपाय वही रहेंगे। फ्लू वैक्सीन लगवाएं, सर्दी-खांसी में मास्क पहनें, हाथ बार-बार धोएं, भीड़ से बचें, बीमार हों तो आराम करें, बिना जरूरत एंटीबायोटिक न लें।

ये भी पढ़ें

H3N2 Flu Symptoms : तेज बुखार और खांसी? H3N2 इन्फ्लूएंजा ने बढ़ाई टेंशन, डॉ. से जानें क्या करें और क्या नहीं
Patrika Special News
H3N2 flu symptoms

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

13 Dec 2025 12:18 pm

Published on:

13 Dec 2025 10:38 am

Hindi News / Health / सुपर फ्लू की नई लहर? UK के बाद पाकिस्तान में दहशत! जानिए भारत को क्यों रहना होगा अलर्ट

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Ozempic India launch: मात्र 10 हजार में डायबिटीज ठीक, वजन घटाने का दावा करने वाली दवाई, भारत में लॉन्च हुई! डॉक्टर से जानिए कितना है सुरक्षित?

Ozempic India launch
स्वास्थ्य

आंवला जितना फायदेमंद, उतना ही ओवरडोज नुकसानदेह

Amla Khane Ke Nuksan,, Amla ke side effects, ज्यादा आंवला खाने के नुकसान, Amla overdose effects,
डाइट फिटनेस

सुबह खाली पेट कौन सा ड्राई फ्रूट खाएं कि स्किन दिखे साफ और चमकदार?

Almonds vs walnuts for skin, Cashews benefits for face glow, Best dry fruits to eat daily for skin,
लाइफस्टाइल

5 Body Signs and Diseases: शरीर के इन 5 खामोश संकेतो को टालना आपके लिए हो सकती है खतरे की घंटी, डॉक्टर से जानें क्यों ये हैं जानलेवा

5 Body Signs , 5 physical signs
स्वास्थ्य

सांस लेने में दिक्कत और संतान सुख पर खतरा, क्या है सिस्टिक फाइब्रोसिस?

Cystic Fibrosis Symptoms
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.