Robo Shankar Died Reason: इस एक्टर के लिए पेट की बीमारी बनी मौत का कारण…, साउथ के फेमस स्टार शंकर को भी ये बीमारी

Robo Shankar Died Reason News: साउथ इंडस्ट्री से एक दुखद खबर सामने आई है। तमिल फिल्मों के मशहूर कॉमेडियन और लेखक शंकर का 46 साल की उम्र में एक गंभीर बीमारी के चलते निधन हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हुई, जिसके बाद उनकी हालत तेजी से बिगड़ गई और आखिरकार मल्टी ऑर्गन फेल्योर के चलते उन्होंने 18 सितंबर 2025 को अंतिम सांस ली। उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें चेन्नई के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां कई दिनों से डॉक्टरों की टीम ने भरसक कोशिश की, लेकिन उनकी स्थिति में सुधार नहीं हो पाया और उनका निधन हो गया। आइए जानें उनकी इस पेट की बीमारी से जुड़ी जानकारी, ताकि आप भी सतर्क रह सकें।
रोबो शंकर की मौत में जिस बीमारी का जिक्र हो रहा है, वह है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग। यह पाचन तंत्र में होने वाला खून का रिसाव है, जो कभी पेट, कभी आंतों या कभी इसोफेगस (खाद्य नली) में हो सकता है।
डॉक्टर्स के अनुसार, ऐसी स्थिति में तुरंत ICU निगरानी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऑर्गन सपोर्ट (जैसे वेंटिलेटर/डायलिसिस) और दवाओं से ही रोगी की जान बचाई जा सकती है।
हमारा शरीर कई महत्वपूर्ण अंगों की मदद से चलता है, जैसे दिल, लिवर, किडनी और फेफड़े। अगर इनमें से एक अंग सही से काम न करे तो दूसरे अंग उस कमी को संभाल सकते हैं। लेकिन जब एक साथ दो या उससे ज्यादा अंग अचानक काम करना बंद कर दें, तो इसे मल्टी ऑर्गन फेल्योर कहा जाता है। यह स्थिति बेहद खतरनाक होती है और तुरंत मेडिकल इमरजेंसी की मांग करती है।