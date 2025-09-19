Robo Shankar Died Reason: इस एक्टर के लिए पेट की बीमारी बनी मौत का कारण…, साउथ के फेमस स्टार शंकर को भी ये बीमारी

Robo Shankar Died Reason News: साउथ इंडस्ट्री से एक दुखद खबर सामने आई है। तमिल फिल्मों के मशहूर कॉमेडियन और लेखक शंकर का 46 साल की उम्र में एक गंभीर बीमारी के चलते निधन हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हुई, जिसके बाद उनकी हालत तेजी से बिगड़ गई और आखिरकार मल्टी ऑर्गन फेल्योर के चलते उन्होंने 18 सितंबर 2025 को अंतिम सांस ली। उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें चेन्नई के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां कई दिनों से डॉक्टरों की टीम ने भरसक कोशिश की, लेकिन उनकी स्थिति में सुधार नहीं हो पाया और उनका निधन हो गया। आइए जानें उनकी इस पेट की बीमारी से जुड़ी जानकारी, ताकि आप भी सतर्क रह सकें।