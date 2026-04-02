हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम क्यों रिजेक्ट होते हैं? जानें वो 5 बातें जो आपकी कंपनी कभी नहीं बताती

Health Insurance Claim Rejection Reasons in Hindi: आज के समय में हेल्थ से जुड़ी जानकारी बढ़ने की वजह से लोग अपनी सेहत का ख्याल रखने के साथ ही हेल्थ इंश्योरेंस लेना भी शुरू कर चुके हैं। पर इसे लेते समय लोग अक्सर छोटी-छोटी ऐसी गलतियां कर देते हैं, जिससे उन्हें इंश्योरेंस का पूरा फायदा नहीं मिल पाता। आज के दौर में हेल्थ इंश्योरेंस लेना जितना जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी यह समझना है कि क्लेम के समय कंपनी आपको चक्कर क्यों कटवाती है। अक्सर लोग एजेंट की बातों में आकर या विज्ञापनों को देखकर पॉलिसी तो ले लेते हैं, लेकिन जब अस्पताल का बिल चुकाने की बारी आती है, तो पता चलता है कि यह तो कवर ही नहीं है। दरअसल, ज्यादातर कंपनियां पॉलिसी बेचते समय सिर्फ फायदों पर जोर देती हैं और उन बारीक शर्तों को दबा देती हैं, जिनकी वजह से क्लेम करने में मुश्किलें आती हैं। आइए, आज के लेख में हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ी उन 5 जरूरी बातों को जानते हैं, जिन्हें इंश्योरेंस एजेंट आपको कभी नहीं बताएंगे।