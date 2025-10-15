Patrika LogoSwitch to English

Winter Health Tips: क्या सर्दियों में धूप लेना जरूरी है? जानिए Vitamin D लेने का सही समय और तरीका

Winter Health Tips: ठंड बढ़ने पर हम ज्यादातर समय घर के अंदर बिताते हैं और सूरज की रोशनी से दूर रहते हैं, जिससे शरीर को जरूरी “सनशाइन विटामिन” नहीं मिल पाता। ऐसे मौसम में जानिए कि धूप में बैठने का सही समय क्या है।

2 min read

भारत

image

MEGHA ROY

Oct 15, 2025

Vitamin D deficiency prevention Tips, Winter sunbathing tips,

Winter sunlight health benefits|फोटो सोर्स – Freepik

Winter Health Tips: सर्दियों का मौसम जहां एक ओर गर्म चाय और रजाई का आनंद लाता है, वहीं दूसरी ओर हमारे शरीर में विटामिन D की कमी की संभावना भी बढ़ जाती है। ठंडी हवाओं और कम होती धूप के कारण हम अक्सर घर के अंदर रहते हैं, जिससे सूरज की किरणों से मिलने वाला विटामिन D शरीर तक नहीं पहुंच पाता।ठंड बढ़ने पर हम ज्यादातर समय घर के अंदर बिताते हैं और सूरज की रोशनी से दूर रहते हैं, जिससे शरीर को जरूरी “सनशाइन विटामिन” नहीं मिल पाता। ऐसे मौसम में जानिए कि धूप में बैठने का सही समय क्या है।

विटामिन D क्यों है जरूरी?

विटामिन D को “सनशाइन विटामिन” कहा जाता है, क्योंकि यह हमारे शरीर में तब बनता है जब त्वचा पर सूरज की किरणें पड़ती हैं। यह पोषक तत्व न केवल हड्डियों को मजबूत बनाता है, बल्कि हमारे इम्यून सिस्टम को भी सक्रिय रखता है।
अगर शरीर में इसकी कमी हो जाए, तो थकान, कमजोरी, मूड खराब रहना और हड्डियों में दर्द जैसी दिक्कतें होने लगती हैं।

धूप लेने का सबसे सही समय क्या है?

सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक का समय धूप लेने के लिए सबसे फायदेमंद होता है। इस वक्त सूरज की यूवी-B किरणें त्वचा को विटामिन D बनाने में बेहतर मदद करती हैं।

शरीर के किन हिस्सों को दिखाएं धूप?

सिर्फ धूप में बैठना काफी नहीं है, आपको त्वचा के खुले हिस्से दिखाने की जरूरत होती है ताकि शरीर अधिक से अधिक विटामिन D बना सके। आप इन हिस्सों को एक्सपोज कर सकते हैं हाथ, पैर, पीठ और पेट। साथ ही धूप लेते समय फुल कपड़ों की बजाय टैंक टॉप या शॉर्ट्स पहन सकते हैं, जिससे ज्यादा स्किन एक्सपोज हो। लेकिन ध्यान रखें चेहरा और आंखें संवेदनशील होते हैं, इसलिए हैट और सनग्लासेस जरूर पहनें।

कितनी देर धूप में रहना चाहिए?

  • हल्की रंगत (Fair Skin): करीब 10–20 मिनट रोजाना की धूप काफी है।
  • गहरी रंगत (Dark Skin): ऐसे लोगों को 40 मिनट से 1 घंटे तक धूप में रहना पड़ सकता है, क्योंकि गहरी त्वचा में मेलेनिन ज्यादा होता है, जो UV किरणों को अवशोषित कर लेता है।

ध्यान रखने योग्य बातें

  • बहुत ज्यादा देर तक तेज धूप में ना रहें इससे त्वचा जल सकती है।
  • धूप के बाद मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें ताकि स्किन ड्राय न हो।
  • अगर आपकी स्किन बहुत सेंसेटिव है या आप धूप में नहीं जा सकते, तो डॉक्टर से विटामिन D सप्लीमेंट लेने की सलाह लें।

Updated on:

15 Oct 2025 03:44 pm

Published on:

15 Oct 2025 03:29 pm

Hindi News / Lifestyle News / Winter Health Tips: क्या सर्दियों में धूप लेना जरूरी है? जानिए Vitamin D लेने का सही समय और तरीका

