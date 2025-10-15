Winter Health Tips: क्या सर्दियों में धूप लेना जरूरी है? जानिए Vitamin D लेने का सही समय और तरीका

Winter sunlight health benefits|फोटो सोर्स – Freepik
Winter Health Tips: सर्दियों का मौसम जहां एक ओर गर्म चाय और रजाई का आनंद लाता है, वहीं दूसरी ओर हमारे शरीर में विटामिन D की कमी की संभावना भी बढ़ जाती है। ठंडी हवाओं और कम होती धूप के कारण हम अक्सर घर के अंदर रहते हैं, जिससे सूरज की किरणों से मिलने वाला विटामिन D शरीर तक नहीं पहुंच पाता।ठंड बढ़ने पर हम ज्यादातर समय घर के अंदर बिताते हैं और सूरज की रोशनी से दूर रहते हैं, जिससे शरीर को जरूरी “सनशाइन विटामिन” नहीं मिल पाता। ऐसे मौसम में जानिए कि धूप में बैठने का सही समय क्या है।
विटामिन D को “सनशाइन विटामिन” कहा जाता है, क्योंकि यह हमारे शरीर में तब बनता है जब त्वचा पर सूरज की किरणें पड़ती हैं। यह पोषक तत्व न केवल हड्डियों को मजबूत बनाता है, बल्कि हमारे इम्यून सिस्टम को भी सक्रिय रखता है।
अगर शरीर में इसकी कमी हो जाए, तो थकान, कमजोरी, मूड खराब रहना और हड्डियों में दर्द जैसी दिक्कतें होने लगती हैं।
सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक का समय धूप लेने के लिए सबसे फायदेमंद होता है। इस वक्त सूरज की यूवी-B किरणें त्वचा को विटामिन D बनाने में बेहतर मदद करती हैं।
सिर्फ धूप में बैठना काफी नहीं है, आपको त्वचा के खुले हिस्से दिखाने की जरूरत होती है ताकि शरीर अधिक से अधिक विटामिन D बना सके। आप इन हिस्सों को एक्सपोज कर सकते हैं हाथ, पैर, पीठ और पेट। साथ ही धूप लेते समय फुल कपड़ों की बजाय टैंक टॉप या शॉर्ट्स पहन सकते हैं, जिससे ज्यादा स्किन एक्सपोज हो। लेकिन ध्यान रखें चेहरा और आंखें संवेदनशील होते हैं, इसलिए हैट और सनग्लासेस जरूर पहनें।
