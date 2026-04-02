IIT जोधपुर का बड़ा इनोवेशन: कचरे से बनाई ‘बायो-ब्रिक्स’, अब सस्ता और टिकाऊ बनेगा नया घर

स्कूल ऑफ डिजाइन के सहायक प्रोफेसर डॉ. प्रियब्रत राउत्रय के नेतृत्व में विकसित इस तकनीक में दो प्रमुख उत्पाद सामने आए हैं- बायो-ब्रिक्स और एग्रो-प्लास्टिक ब्लॉक्स। बायो-ब्रिक्स धान का पुआल, गेहूं का भूसा और गन्ने के बगास जैसे अवशेषों से तैयार होती हैं। खास बात यह है कि इन्हें पारंपरिक ईंटों की तरह भट्ठी में पकाने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे ऊर्जा खपत और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में बड़ी कमी आती है।