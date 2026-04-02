Unique Competition: बोतल में ठूंसकर भरें प्लास्टिक थैलियां, जीते 3100 रुपए नकद, झालावाड़ के खानपुर में अनूठी प्रतियोगिता

Jhalawar News: झालावाड़ के खानपुर में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पर्यावरण व ग्राम विकास समिति ने एक अनोखी प्रतियोगिता की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त बनाने के साथ-साथ लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक के नुकसान के प्रति जागरूक करना है। समिति ने लोगों से अपील की है कि वे सिंगल यूज प्लास्टिक की थैलियों को प्लास्टिक की बोतलों में भरकर जमा कराएं और प्रतियोगिता में भाग लें।