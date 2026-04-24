Bundi : जिला अस्पताल में हंगामा, रिपोर्ट पर उपजा विवाद

इस घटना से कुछ देर के लिए माहौल और गर्मा गया और परिजनों ने पुलिस के विरुद्ध नारेबाजी शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार दो दिन पूर्व हट्टीपुरा निवासी एक महिला को प्रसव के लिए भर्ती कराया गया था। दोपहर बाद नवजात की रिपोर्ट आने पर परिजन उसे चिकित्सक को दिखाने गए थे। परिजनों का आरोप है कि एक चिकित्सक ने बच्चे को पीलिया होना बताया, जबकि दूसरे ने पीलिया नहीं होने की बात कही। इससे परिजनों और चिकित्सकों के बीच बहसबाजी शुरू हो गई, जो देखते ही देखते नारेबाजी में बदल गई। सूचना पर चेतक गाड़ी और कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची।