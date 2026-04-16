बाल मन की उड़ान! नन्हे हाथों से रची गई सूझबूझ और दोस्ती की अनोखी कहानियां



पलकांश भट्ट, 12 वर्ष

जंगल के बीच एक पुराना पेड़ था, जिसकी मोटी शाखा पर एक तेंदुआ आराम कर रहा था। पास ही उसी शाखा पर एक छोटा बंदर बैठा था, जो एक फल खा रहा था। बंदर थोड़ा घबराया हुआ था, क्योंकि तेंदुआ बहुत खतरनाक जानवर माना जाता है। तेंदुए ने धीरे-धीरे बंदर को देखा, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था। बंदर ने हिम्मत करके कहा, "तुम मुझे खाओगे तो नहीं?" तेंदुआ मुस्कुराया और बोला, "नहीं, आज मैं सिर्फ आराम करना चाहता हूं।" बंदर को थोड़ा भरोसा हुआ। उसने अपने फल का एक टुकड़ा तेंदुए की ओर बढ़ाया। तेंदुए ने उसे खा लिया और कहा, "तुम बहुत अच्छे हो। डर के बजाय दोस्ती करना ज्यादा अच्छा होता है।" धीरे-धीरे दोनों बातें करने लगे और गहरे दोस्त बन गए।

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