Rajasthan : राजस्थान में 599 संविदा फॉर्मासिस्ट की सेवाएं समाप्त, अब दवा के लिए भटक रहे मरीज

Rajasthan : प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही प्रदेशभर के राजकीय चिकित्सालयों में लंबे समय से सेवाएं दे रहे संविदा फॉर्मासिस्ट की सेवाओं पर कटार चला दी है। उनके अनुबंध की समय-सीमा खत्म होने के बाद आगे नहीं बढ़ाई है। इससे फिलहाल एक तरफ पूरे प्रदेश में 599 युवा फॉर्मासिस्ट के सामने रोजगार की लाले पड़ गए हैं। वहीं, दूसरी तरफ रिक्त पदों की समस्या से दो-दो हाथ करते राजकीय चिकित्सालयों में हालत ये हो गए है कि नियमित फॉर्मासिस्ट वीकली ऑफ तक नहीं ले पा रहे है। कई चिकित्सालयों में ये स्थितियां खड़ी हो गई है कि एएनएम-जीएनएम तथा प्रशिक्षु नर्सिंग विद्यार्थियों के हाथों दवाएं बांटने की मजबूरी नजर आ रही है।