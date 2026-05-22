NEET 2026 पेपर लीक का खुलासा करने वाले हनुमानगढ़ के शिक्षक शशिकांत सुथार का अपने शहर नोहर में हुआ स्वागत

परीक्षा रद्द होने के बाद कुछ ही दिन के भीतर नई परीक्षा की तारीख अनाउंस कर दी गई थी। नीट 2026 अब दोबारा 21 जून को कराई जाएगी, जिसके लिए सुरक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कई कड़े कदम उठाए जा सकते है। अब सुरक्षा व्यवस्था पहले से ज्यादा कड़ी करने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्र सरकार अब नीट-यूजी परीक्षा को अगले साल से पूरी तरह कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में कराने की तैयारी कर रही है। ऐसा माना जा रहा है कि कंप्यूटर आधारित टेस्ट लेने से पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लग सकती है।