जयपुर की कॉलोनी में रात का CCTV Footage, कैमरे में जो कैद हुआ उस पर यकीन नहीं होगा… डर का माहौल

जयपुर शहर के आस.पास झालाना और नाहरगढ़ जैसे जंगल होने के कारण रिहायशी इलाकों में तेंदुओं का आना अब आम होता जा रहा है, लेकिन लाल बहादुर नगर जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्र में इसकी मौजूदगी ने सुरक्षा चिंताएं बढ़ा दी हैं। विभाग ने कॉलोनीवासियों से अपील की है कि वे सावधानी बरतें और अपने घरों के दरवाज़े बंद रखें।