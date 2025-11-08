Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

जयपुर की कॉलोनी में रात का CCTV Footage, कैमरे में जो कैद हुआ उस पर यकीन नहीं होगा… डर का माहौल

Jaipur Colony CCTV Footage Viral: जिससे इलाके के लोगों में दहशत फैल गई। यह कॉलोनी पूर्व सांसद रामचरण बोहरा के आवास के पास स्थित है।

जयपुर

image

Jayant Sharma

Nov 08, 2025

सीसीटीवी फुटेज में नजर आया 'खौफ', पूरे इलाके में दहशत

Jaipur News: राजधानी जयपुर के रिहायशी इलाकों में एक बार फिर तेंदुए की दस्तक से हड़कंप मच गया है। कल देर रात दुर्गापुरा स्थित लाल बहादुर नगर कॉलोनी में एक तेंदुआ घूमता हुआ देखा गया, जिससे इलाके के लोगों में दहशत फैल गई। यह कॉलोनी पूर्व सांसद रामचरण बोहरा के आवास के पास स्थित है।

तेंदुए की यह चहलकदमी घरों के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। फुटेज में तेंदुआ आराम से कॉलोनी की सड़कों पर विचरण करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वन्यजीव अब भोजन और पानी की तलाश में शहरी सीमा में लगातार प्रवेश कर रहे हैं।

स्थानीय निवासियों ने तत्काल वन विभाग को इसकी सूचना दी, जिसके बाद विभाग की टीम मौके पर पहुँची। देर रात ही वन विभाग की टीम ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। टीम रात भर तेंदुए की तलाश में जुटी रही ताकि उसे सुरक्षित रूप से पकड़कर वापस जंगल में छोड़ा जा सके।

जयपुर शहर के आस.पास झालाना और नाहरगढ़ जैसे जंगल होने के कारण रिहायशी इलाकों में तेंदुओं का आना अब आम होता जा रहा है, लेकिन लाल बहादुर नगर जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्र में इसकी मौजूदगी ने सुरक्षा चिंताएं बढ़ा दी हैं। विभाग ने कॉलोनीवासियों से अपील की है कि वे सावधानी बरतें और अपने घरों के दरवाज़े बंद रखें।

वन विभाग का कहना है कि तेंदुए को जल्द से जल्द ट्रेंकुलाइज़ कर सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया जाएगा ताकि किसी प्रकार की जान-माल की हानि न हो। उल्लेखनीय है कि जयपुर में पेंथर घुसने के मामले लगातर सामने आ रहे हैं।

