जयपुर

गूगल मैप्स अब और भी स्मार्ट, जेमिनी AI इंटीग्रेशन से मिलेगी सहज वॉइस नेविगेशन

landmark based directions India: यह फीचर यूएस के बाद भारत में सबसे पहले लॉन्च हो रहा है। जयपुर सहित देश के प्रमुख नौ शहरों में दिखाएगा स्पीड लिमिट।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

MOHIT SHARMA

Dec 07, 2025

मोहित शर्मा.

Google Maps voice navigation India: जयपुर. गूगल ने भारत में गूगल मैप्स को जेमिनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के साथ एकीकृत करने की घोषणा की है, जो यात्रा को और भी सहज, सुरक्षित और स्थानीय जरूरतों के अनुकूल बना देगा। यह अपडेट खासतौर पर भारतीय सडक़ों की जटिलताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जहां ट्रैफिक, फ्लाईओवर और दुर्घटना-प्रवण क्षेत्र आम चुनौतियां हैं। कंपनी के अनुसार, यह सुधार लाखों उपयोगकर्ताओं की दैनिक यात्रा को आसान बनाएंगे।

मुख्य अपडेट: सहज वॉइस निर्देश

अब गूगल मैप्स में जेमिनी एआई से संचालित वॉइस नेविगेशन मिलेगा, जो पारंपरिक 'बाएं मुड़ें' जैसे निर्देशों के बजाय स्थानीय संदर्भों पर आधारित होगा। उदाहरण के लिए, यह कह सकता है, 'डेयरी के बाद बाएं मुड़ें' या 'पेट्रोल पंप के सामने दाएं लें'। यह हैंड्स-फ्री कन्वर्सेशनल ड्राइविंग अनुभव प्रदान करेगा, जहां ड्राइवर बिना फोन छुए सवाल पूछ सकेंगे, जैसे 'निकटतम पार्किंग कहां है?' या 'इस रेस्टोरेंट में वाई-फाई है?'।
जेमिनी रिव्यूज, फोटोज और वेब डेटा से तुरंत जवाब देगा। यह फीचर एंड्रॉयड और आईओएस दोनों पर जल्द उपलब्ध होगा।

रीयल-टाइम ट्रैफिक अलर्ट और रोड क्लोजर

गूगल ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएसएआई) के साथ साझेदारी की है, जो हाईवे पर रीयल-टाइम अपडेट देगी। मैप्स अब सडक़ बंदी, मरम्मत कार्य, डायवर्जन और सुविधाओं जैसे रेस्टोरम, पेट्रोल स्टेशन की जानकारी दिखाएगा। प्रोएक्टिव ट्रैफिक अलर्ट्स नेविगेशन बंद होने पर भी नोटिफिकेशन भेजेंगे, जैसे दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर में जाम या ब्लॉकेज की सूचना। यह फीचर यूएस के बाद भारत में सबसे पहले लॉन्च हो रहा है।

स्पीड लिमिट और टू-व्हीलर सेफ्टी गाइडेंस

सुरक्षा पर विशेष जोर देते हुए, मैप्स अब नौ शहरों जयपुर, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुरुग्राम, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और नोएडा में स्पीड लिमिट दिखाएगा। यह स्थानीय ट्रैफिक अथॉरिटी के डेटा पर आधारित होगा और इन-ऐप स्पीडोमीटर के साथ एकीकृत रहेगा। दुर्घटना-प्रवण क्षेत्रों पर विजुअल और वॉइस अलर्ट मिलेंगे, जो ड्राइवरों को सतर्क करेगा। गुरुग्राम, हैदराबाद के साइबराबाद, चंडीगढ़ और फरीदाबाद में यह पहले चरण में शुरू हो रहा है।

नौ भारतीय भाषाओं में वॉइस सपोर्ट मिलेगा

टू-व्हीलर राइडर्स के लिए हेडसेट वॉइस कमांड्स के जरिए सेफ्टी गाइडेंस मिलेगा। भारत की विशाल टू-व्हीलर संस्कृति को ध्यान में रखते हुए 'नवाटार्स' फीचर लॉन्च हुआ है, जहां राइडर्स स्कूटर, क्लासिक बाइक या स्पोर्ट्स मॉडल के कस्टम आइकॉन चुन सकेंगे। फ्लाईओवर नेविगेशन को नौ भारतीय भाषाओं में वॉइस सपोर्ट मिलेगा, जो जटिल जंक्शनों पर मददगार साबित होगा।

AI बेस्ड हाइपरलोकल एक्यूआई सिस्टम बताएगा प्रदूषण का सटीक हाल, राजस्थान में भी जरूरत
जयपुर
Photo: AI Generated

Updated on:

07 Dec 2025 02:35 pm

Published on:

07 Dec 2025 02:33 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / गूगल मैप्स अब और भी स्मार्ट, जेमिनी AI इंटीग्रेशन से मिलेगी सहज वॉइस नेविगेशन

