गूगल मैप्स अब और भी स्मार्ट, जेमिनी AI इंटीग्रेशन से मिलेगी सहज वॉइस नेविगेशन

अब गूगल मैप्स में जेमिनी एआई से संचालित वॉइस नेविगेशन मिलेगा, जो पारंपरिक 'बाएं मुड़ें' जैसे निर्देशों के बजाय स्थानीय संदर्भों पर आधारित होगा। उदाहरण के लिए, यह कह सकता है, 'डेयरी के बाद बाएं मुड़ें' या 'पेट्रोल पंप के सामने दाएं लें'। यह हैंड्स-फ्री कन्वर्सेशनल ड्राइविंग अनुभव प्रदान करेगा, जहां ड्राइवर बिना फोन छुए सवाल पूछ सकेंगे, जैसे 'निकटतम पार्किंग कहां है?' या 'इस रेस्टोरेंट में वाई-फाई है?'।

जेमिनी रिव्यूज, फोटोज और वेब डेटा से तुरंत जवाब देगा। यह फीचर एंड्रॉयड और आईओएस दोनों पर जल्द उपलब्ध होगा।