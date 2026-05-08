Maharana Pratap Jayanti : पूर्व राजपरिवार सदस्य लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ की ‘सार्वजनिक अपील’, सभी को चौंकाया !

वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती को लेकर इस बार राजस्थान में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। महाराणा प्रताप की जयंती 9 मई से ठीक एक दिन पहले, मेवाड़ के पूर्व राजपरिवार के सदस्य लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने एक वीडियो संदेश जारी कर एक विशेष सार्वजनिक अपील की है। इस अपील ने 'अंग्रेजी कैलेंडर' और 'भारतीय पंचांग' के बीच की उस बहस को फिर से जीवंत कर दिया है, जो हमारी सांस्कृतिक पहचान से जुड़ी है।