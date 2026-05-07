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उदयपुर

रोपवे का समय बढ़ाया, पर्यटक रात में भी कर सकेंगे रोशनी और झीलों का नजारा

रोपवे की सवारी के दौरान पर्यटक अब फतहसागर झील और आसपास के क्षेत्रों का रात का दृश्य देख सकेंगे। शाम ढलते ही जब शहर रोशनी से जगमगाता है, तब रोपवे से दिखने वाला दृश्य खूबसूरत प्रतीत होता है। ठंडी हवा, शांत वातावरण और रोशन पहाड़ियों का संगम पर्यटकों को एक यादगार अनुभव प्रदान करता है, जो उदयपुर यात्रा को और भी खास बना देता है।

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उदयपुर

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Mukesh Gaur

May 07, 2026

पर्यटन के लिए उदयपुर में नाइट टूरिज्म को बढ़ावा देने की दिशा में अब नीमच माता मंदिर रोपवे का समय बढ़ाकर रात 10 बजे तक कर दिया गया है। इससे न केवल पर्यटकों को नया अनुभव मिलेगा, बल्कि शहर की पर्यटन गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी।

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अब रात 10 बजे तक जा सकेंगे नीमच माता मंदिर


उदयपुर. पर्यटन के लिए उदयपुर में नाइट टूरिज्म को बढ़ावा देने की दिशा में अब नीमच माता मंदिर रोपवे का समय बढ़ाकर रात 10 बजे तक कर दिया गया है। इससे न केवल पर्यटकों को नया अनुभव मिलेगा, बल्कि शहर की पर्यटन गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी। इस निर्णय के बाद अब पर्यटक दिन के साथ-साथ शाम और रात के समय भी रोपवे की सवारी कर सकेंगे और ऊंचाई से शहर की जगमगाती रोशनी, झीलों और पहाड़ियों का मनोरम दृश्य देख पाएंगे।

टिकट के लिए ऑनलाइन बुकिंग

रोपवे प्रबंधन ने पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए टिकट काउंटर के साथ-साथ ऑनलाइन बुकिंग की व्यवस्था भी उपलब्ध कराई है। इससे पर्यटक बिना किसी परेशानी के समय पर टिकट बुक कर रोपवे का आनंद ले सकते हैं।

फतहसागर और शहर की रोशनी बनेगी मुख्य आकर्षण

रोपवे की सवारी के दौरान पर्यटक अब फतहसागर झील और आसपास के क्षेत्रों का रात का दृश्य देख सकेंगे। शाम ढलते ही जब शहर रोशनी से जगमगाता है, तब रोपवे से दिखने वाला दृश्य खूबसूरत प्रतीत होता है। ठंडी हवा, शांत वातावरण और रोशन पहाड़ियों का संगम पर्यटकों को एक यादगार अनुभव प्रदान करता है, जो उदयपुर यात्रा को और भी खास बना देता है।

पर्यटन गतिविधियां अब रात तक चलेंगी

पर्यटन विभाग और प्रबंधन के अनुसार इस पहल का मुख्य उद्देश्य पर्यटन को केवल दिन तक सीमित न रखकर रात में भी सक्रिय करना है। इससे पर्यटकों का ठहराव बढ़ेगा, होटल और स्थानीय व्यवसायों को भी लाभ होगा और शहर की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

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Published on:

07 May 2026 05:58 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / रोपवे का समय बढ़ाया, पर्यटक रात में भी कर सकेंगे रोशनी और झीलों का नजारा

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