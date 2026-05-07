रोपवे का समय बढ़ाया, पर्यटक रात में भी कर सकेंगे रोशनी और झीलों का नजारा



उदयपुर. पर्यटन के लिए उदयपुर में नाइट टूरिज्म को बढ़ावा देने की दिशा में अब नीमच माता मंदिर रोपवे का समय बढ़ाकर रात 10 बजे तक कर दिया गया है। इससे न केवल पर्यटकों को नया अनुभव मिलेगा, बल्कि शहर की पर्यटन गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी। इस निर्णय के बाद अब पर्यटक दिन के साथ-साथ शाम और रात के समय भी रोपवे की सवारी कर सकेंगे और ऊंचाई से शहर की जगमगाती रोशनी, झीलों और पहाड़ियों का मनोरम दृश्य देख पाएंगे।