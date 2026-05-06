आमेट से अहमदाबाद जा रही बस में लगी आग

नन्दू श्रीनाथ ट्रैवेल्स की बस आमेट से रवाना होकर नाथद्वारा होते हुए उदयपुर पहुंची और यहां से अहमदाबाद के लिए रवाना हुई थी। बस बलीचा पहुंची ही थी कि केबिन से तार जलने की गंध आने लगी। चालक रंगलाल व रतनसिंह ने तुरंत बस को किनारे लगा दिया और यात्रियों को बाहर निकलने के लिए कहा। घबराए यात्री व परिवार चिल्लाने लगे। कुछ ही देर में बस में धुआं उठने लगा तो यात्री आनन-फानन में बस की खिड़कियों से कूदकर बाहर निकल गए। यात्री बाहर निकले ही थे कि बस से लपटें उठने लगी और कुछ ही देर में वह आग की लपटों से घिर गई। आग से बस के साथ यात्रियों का सामान भी जल गया। बाद में यात्रियों को अलग-अलग साधन से गंतव्य के लिए भेजा गया।