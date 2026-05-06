Udaipur: हेयर ट्रांसप्लांट करवाने गई मेडिकल स्टूडेंट का चेहरा झुलसा, अवैध क्लीनिक पर CMHO की रेड से मचा हड़कंप

एक अन्य शिकायत में डॉ. जोशी ने क्लीनिक पर लेजर ट्रीटमेंट के दौरान लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। इससे उन्हें बर्न इंजरी हुई। शिकायतकर्ता का आरोप है कि ट्रीटमेंट में गड़बड़ी के बाद जब उन्होंने रिफंड की मांग की, तो क्लीनिक प्रबंधन ने न केवल रिफंड देने से मना कर दिया, बल्कि उन्हें ब्लैकलिस्ट भी कर दिया।