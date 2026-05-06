6 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उदयपुर

Udaipur: हेयर ट्रांसप्लांट करवाने गई मेडिकल स्टूडेंट का चेहरा झुलसा, अवैध क्लीनिक पर CMHO की रेड से मचा हड़कंप

उदयपुर में बिना लाइसेंस हेयर ट्रांसप्लांट के आरोपों के बाद स्वास्थ्य विभाग सख्त हुआ। मेडिकल स्टूडेंट के चेहरे झुलसने की शिकायत पर CMHO डॉ. अशोक आदित्य ने जांच टीम बनाई।

2 min read
Google source verification

उदयपुर

image

Arvind Rao

May 06, 2026

Udaipur Medical student face burned during hair transplant

संचालक से पूछताछ करती जांच टीम (पत्रिका फोटो)

उदयपुर: शहर में बिना लाइसेंस संचालित निजी क्लिनिकों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अशोक आदित्य ने एक निजी क्लीनिक सेरविक एस्थेटिक के खिलाफ मिली शिकायतों के बाद विशेष जांच दल का गठन किया है।

बता दें कि गीतांजली मेडिकल कॉलेज की कम्युनिटी मेडिकल स्टूडेंट डॉ. सोनम जोशी ने विभाग को एक शिकायती पत्र सौंपा था। शिकायत के अनुसार, निजी क्लीनिक बिना किसी वैध लाइसेंस के अवैध रूप से हेयर ट्रांसप्लांट कर रहा है।

एक अन्य शिकायत में डॉ. जोशी ने क्लीनिक पर लेजर ट्रीटमेंट के दौरान लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। इससे उन्हें बर्न इंजरी हुई। शिकायतकर्ता का आरोप है कि ट्रीटमेंट में गड़बड़ी के बाद जब उन्होंने रिफंड की मांग की, तो क्लीनिक प्रबंधन ने न केवल रिफंड देने से मना कर दिया, बल्कि उन्हें ब्लैकलिस्ट भी कर दिया।

जांच टीम तीन दिन में पेश करेगी रिपोर्ट

मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अशोक आदित्य ने आदेश जारी कर वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉ. कैलाश शर्मा, चिकित्सा अधिकारी डॉ. प्रणव भावसार, नर्सिंग ऑफिसर ललिता पूर्बिया, जिला कार्यक्रम समन्वयक शरद पाटीदार चार सदस्यीय टीम को जांच की जिम्मेदारी सौंपी है।

जांच टीम को निर्देशित किया है वे क्लिनिक के दस्तावेजों, लाइसेंस की स्थिति और उपचार की गुणवत्ता की जांच कर तीन दिन में रिपोर्ट सीएमएचओ कार्यालय को प्रस्तुत करें।

उदयपुर के दो सेंटरों का पंजीकरण निलंबित

राज्य सरकार ने अंडों के अवैध खरीद-बेचान की सूचनाओं पर उदयपुर के दो आईवीएफ सेंटर के पंजीकरण निलंबित कर कर दिए हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि राज्य स्तर पर एआरटी एवं सरोगेसी के राज्य नोडल अधिकारी की अध्यक्षता में टीम का गठन किया गया।

उदयपुर जिले में पंजीकृत सभी आईवीएफ सेंटर्स की गहन जांच के लिए तीन अलग-अलग टीम का गठन कर औचक निरीक्षण कराया गया।

टीमों ने उदयपुर में 28 केंद्रों का निरीक्षण किया

टीम ने उदयपुर स्थित अमर आशीष हॉस्पिटल एवं आईवीएफ सेंटर का निरीक्षण कर एआरटी बैंक, एआरटी क्लिनिक (लेवल-2) एवं सरोगेसी क्लिनिक से संबंधित दस्तावेजों की जांच की।

दस्तावेजों में गंभीर कमियां पाए जाने पर एआरटी बैंक, एआरटी क्लिनिक, सरोगेसी क्लिनिक और सम्पत एआरटी बैंक, उदयपुर के पंजीकरण को अग्रिम आदेशों तक निलंबित किया गया है। शेष आईवीएफ केंद्रों के दस्तावेजों की जांच प्रक्रिया जारी है।

ये भी पढ़ें

जोधपुर का युवक सऊदी अरब की जेल में बंद, शेख ने पासपोर्ट छीना, गया था मजदूरी करने
जोधपुर
Rajasthan Labourer from Jodhpur Languishing in Riyadh Jail

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

06 May 2026 11:07 am

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / Udaipur: हेयर ट्रांसप्लांट करवाने गई मेडिकल स्टूडेंट का चेहरा झुलसा, अवैध क्लीनिक पर CMHO की रेड से मचा हड़कंप

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan News: ‘आंगनबाड़ियों में मिलने वाले पोषाहार को जानवर तक नहीं खाते’, डिप्टी सीएम के सामने BJP MLA ने खोली पोल

diya kumari
उदयपुर

उदयपुर में निजी बस में लगी आग, 38 यात्री थे सवार, खिड़की से कूदकर बचाई जान

Udaipur Bus Fire Accident
उदयपुर

छापली घाटे में आग का कहर: केमिकल टैंकर बना मौत का गोला, चालक जिंदा जला

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, अत्यधिक ज्वलनशील केमिकल से भरा उदयपुर से अजमेर जा रहा टैंकर था।
उदयपुर

Udaipur: उपली बड़ी में पैंथर के हमले की ​शिकार महिला की मौत

तेंदुए के हमले में बुरी तरह से हो गई थी घायल, उपचार के दौरान दम तोड़ा
उदयपुर

Udaipur News: शादी समारोह में कहासुनी में विवाद, चाकू से हमले में युवक की मौत

udaipur murder
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.