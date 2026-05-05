छापली घाटे में आग का कहर: केमिकल टैंकर बना मौत का गोला, चालक जिंदा जला

देवगढ़. राजसमंद जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-58 पर मंगलवार दोपहर दिवेर थाना क्षेत्र के छापली घाटे पर केमिकल से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। लपटें इतनी तेज थीं कि चालक को संभलने तक का मौका नहीं मिला। वह केबिन में ही जिंदा जल गया। धमाके की गूंज कई किमी दूर तक सुनाई दी।प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, अत्यधिक ज्वलनशील केमिकल से भरा उदयपुर से अजमेर जा रहा टैंकर था। छापली घाटा उतरते समय ढलान और तेज रफ्तार के कारण चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा। टैंकर बीच सड़क पर पलटते ही घर्षण और केमिकल रिसाव से जोरदार धमाका हुआ। देखते ही देखते आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया। आग की लपटें 50 फीट तक उठने लगीं। टैंकर का केबिन पूरी तरह आग की गिरफ्त में आ गया। चालक की पहचान उदयपुर निवासी सोहनलाल डांगी के रूप में हुई।