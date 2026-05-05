‘डोटासरा झूठ का ढोल…सत्य का आकलन किए बिना बोलते हैं’, मंत्री सुरेश रावत का बयान

उन्होंने कहा, विपक्ष अपना काम कर रहा है। विपक्ष को काम करना भी चाहिए, लेकिन वे जिस तरह से झूठा माहौल बना रहे हैं, लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। हम भी विपक्ष में रहे। देश में सर्वाधिक समय कांग्रेस ने सरकार चलाई। अब उन्हें विपक्ष की भूमिका अच्छी तरह निभानी चाहिए।