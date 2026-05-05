जज अमन शर्मा आत्महत्या मामले में चौंकाने वाला खुलासा, पिता ने बताई नई बात

घटना के बाद की स्थितियां और भी तनावपूर्ण हो गईं। बताया जा रहा है कि अमन की पत्नी अपने दोनों बच्चों के साथ घर छोड़कर चली गई थीं। रविवार को जब अलवर में अमन का अंतिम संस्कार किया गया, तो वहां दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान कैडर के कई वरिष्ठ जज और न्यायिक अधिकारी पहुंचे, लेकिन ससुराल पक्ष का कोई भी सदस्य अंतिम विदाई देने नहीं पहुंचा। पिता प्रेम कुमार शर्मा ने ही भारी मन से अपने बेटे को मुखाग्नि दी।