अलवर में PWD का अधिशाषी अभियंता रिश्वत लेते गिरफ्तार, पेट्रोल पंप की NOC के बदले मांगे थे पैसे

फिलहाल आरोपी इंजीनियर से पूछताछ की जा रही है। एसीबी ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कानूनी जांच शुरू कर दी है। एसीबी ने आमजन से अपील की है कि यदि कोई भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी जायज काम के बदले रिश्वत की मांग करता है, तो तुरंत ब्यूरो को सूचना दें ताकि भ्रष्ट तंत्र पर लगाम लगाई जा सके। इस पूरी कार्रवाई की निगरानी एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव और महानिरीक्षक एस परिमला कर रही हैं।