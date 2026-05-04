4 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

अलवर में PWD का अधिशाषी अभियंता रिश्वत लेते गिरफ्तार, पेट्रोल पंप की NOC के बदले मांगे थे पैसे

भ्रष्टाचार के खिलाफ सोमवार को एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की टीम को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। अलवर में सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) के अधिशाषी अभियंता (XEN) कृष्ण अवतार गुप्ता को 25,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

2 min read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

May 04, 2026

कार्रवाई करती हुई एसीबी की टीम व आरोपी (गोले में)

भ्रष्टाचार के खिलाफ सोमवार को एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की टीम को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। अलवर में सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) के अधिशाषी अभियंता (XEN) कृष्ण अवतार गुप्ता को 25,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई जयपुर एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर अलवर प्रथम की टीम ने की है।

क्या है पूरा मामला?

एसीबी के महानिदेशक गोविंद गुप्ता के अनुसार एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके भतीजे को लक्ष्मणगढ़ रोड, स्टेट हाईवे-44 पर ग्राम बरखेड़ा में एचपीसीएल (HPCL) कंपनी का पेट्रोल पंप खोलने के लिए एलओआई (LOI) जारी हुई थी। इस पेट्रोल पंप को स्थापित करने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग से एनओसी (NOC) लेनी जरूरी थी।

इसी एनओसी को जारी करने के नाम पर पीडब्ल्यूडी कार्यालय में तैनात अधिशासी अभियंता कृष्ण अवतार गुप्ता परिवादी को चक्कर कटवा रहे थे और बदले में 40,000 रुपये की रिश्वत की मांग कर उसे परेशान कर रहे थे।

रिश्वत के लिए बुलाकर फंसा आरोपी

शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने 1 मई को इस मांग का सत्यापन करवाया। सत्यापन के दौरान ही आरोपी इंजीनियर ने परिवादी से 10,000 रुपये एडवांस के तौर पर ले लिए और बाकी बचे 25,000 रुपये देने के लिए दबाव बनाया।


पैसे की मांग पुख्ता होने के बाद एसीबी के उप महानिरीक्षक भुवन भूषण के निर्देशन में अलवर चौकी प्रभारी शब्बीर खान की टीम ने जाल बिछाया। सोमवार को जैसे ही कृष्ण अवतार गुप्ता ने परिवादी से बकाया 25,000 रुपये लिए, पहले से तैयार खड़ी एसीबी की टीम ने उन्हें दबोच लिया। आरोपी के पास से रिश्वत की पूरी राशि बरामद कर ली गई है।

एसीबी की कार्रवाई जारी

फिलहाल आरोपी इंजीनियर से पूछताछ की जा रही है। एसीबी ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कानूनी जांच शुरू कर दी है। एसीबी ने आमजन से अपील की है कि यदि कोई भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी जायज काम के बदले रिश्वत की मांग करता है, तो तुरंत ब्यूरो को सूचना दें ताकि भ्रष्ट तंत्र पर लगाम लगाई जा सके। इस पूरी कार्रवाई की निगरानी एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव और महानिरीक्षक एस परिमला कर रही हैं।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

04 May 2026 04:42 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / अलवर में PWD का अधिशाषी अभियंता रिश्वत लेते गिरफ्तार, पेट्रोल पंप की NOC के बदले मांगे थे पैसे

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सफाईकर्मियों की हड़ताल से बिगड़े हालात: बाजारों में पसरी गंदगी, व्यापारियों ने दी आंदोलन की चेतावनी

अलवर

उप जिला अस्पताल में ठेकेदार का शव मिलने से फैली सनसनी, पुलिस जांच में जुटी  

अलवर

राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय ने 33 फीसदी बढ़ाया संबद्धता शुल्क

अलवर

अलवर सेंट्रल जेल की सुरक्षा में फिर बड़ी सेंध, दीवार फांदकर अंदर पहुचाये 7 मोबाइल

अलवर

सरिस्का में दिखा बाघिन ST-19 और शावक का जलवा, मंत्री ने श्योदानपुरा में देखी बाघों की अठखेलियां

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.