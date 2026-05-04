अलवर सेंट्रल जेल की सुरक्षा में फिर बड़ी सेंध, दीवार फांदकर अंदर पहुचाये 7 मोबाइल

प्राप्त जानकारी के अनुसार 2 मई की रात को जेल के हल्का नंबर-2 में स्टाफ टॉयलेट के पास गश्त के दौरान एक संदिग्ध पैकेट मिला। जब सुरक्षाकर्मियों ने इसे खोलकर देखा तो दंग रह गए। निषिद्ध सामग्री को एक जुराब के अंदर बेहद सावधानी से छिपाकर फेंका गया था। जुराब के भीतर एक मल्टीविटामिन का डिब्बा रखा था, जिसके अंदर ठूंस-ठूंस कर 7 मोबाइल फोन और एक डेटा केबल रखी गई थी। चौंकाने वाली बात यह है कि ये सभी मोबाइल बिना सिम कार्ड के थे, जिससे यह अंदेशा जताया जा रहा है कि जेल के भीतर पहले से ही सिम कार्ड मौजूद हो सकते हैं या इन्हें बाद में पहुंचाने की योजना थी।